Где скрываются опасности
При просмотре современного кино критики, да и неискушенные зрители имеют возможность своими глазами увидеть действие системы, известной как продакт плейсмент - преднамеренное расположение в кадре рекламируемых товаров, зачастую выглядящих неуместно. Так, например, в третьем сезоне "Твин Пикс" был показан Microsoft S-e (название планшета, упоминание которого является моветоном), на котором без тени иронии "работал" актер. Удивительно, насколько настойчива корпорация Microsoft в продвижении своего неудачного планшета, ведь проще перечислить по пальцам одной руки сериалы, где он не появлялся в кадре, чем назвать места, в которых присутствовал.
Но эта новость посвящена не продакт плейсменту, а определенным художественным приемам, улучшающим восприятие визуального ряда. К числу таких приемов принадлежит живописная дымка, которая может украсить как кинокартину, выдержанную в темных тонах, так и нарочито "высветленную". Восприятие дымки издавна пробуждало в в человеке, да и в любом животном, четкие ответные реакции. Это похоже на вкус миндаля, который мы чувствуем и в вишне. Эволюционно выгоднее угадывать даже самые ничтожные доли смертельно опасного вещества, нежели беззаботно набивать ими живот.
Туман не предвещает для живого существа ничего хорошего. В дымке чего только не водится! Клубы тумана подобны занавешенному кисеей порогу, за которым может подкарауливать вероятный противник. Не случайно кисея вызывает у нас схожие ощущения и мы говорим о "кисее таинственности", которая, как дымка, окутала чей-то образ, сделав мысли совершенно непроницаемыми. Кисея может показаться безобидной, но за ней всегда может скрываться непрошенный продакт плейсмент.
Просто чаще присматривайтесь к деталям второго и третьего плана. Однажды это спасет вам жизнь.